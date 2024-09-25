25日午後、ソウル汝矣島（ヨイド）のKBSホールにて行われた「ソウルドラマアワード2024」にSEVENTEENのスングァン＆ドギョム＆ホシによるユニットブソクスン、キム・ヘユン、Apinkのユン・ボミ、キム・ドンジュン、ソル・イナ、チョ・ハンチョル、ミン・ウヒョク、ソン・ガンホ、パク・ジヒョン、チェ・ダニエル、元Secretのソナ、パク・チャヌク監督、ヨム・ヘランが登場した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写