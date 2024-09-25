横浜F・マリノスは９月25日、天皇杯の準々決勝でレノファ山口FCと対戦している。16分にMF山根陸のミドルで先制した横浜は、23分にGK飯倉大樹のミスから失点。さらに36分、ルーズボールの競り合いでMFジャン・クルードがサーラット・ユーイェンへ足裏を向けたタックルで一発レッドを提示され、退場処分に。【PHOTO】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！ただユーイェンもクルードと