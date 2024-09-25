海外への現金運搬役か。特殊詐欺グループ幹部の男を逮捕です。組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、フィリピンを拠点に特殊詐欺事件に関与していたとみられる「ＪＰドラゴン」の幹部・鹿児嶋孝之容疑者（５６）です。鹿児嶋容疑者は２０２２年７月、東京都内で特殊詐欺の被害金を含む約４１００万円を、現金回収役の男から受け取った疑いがもたれています。鹿児嶋容疑者はその翌日、成田空港からフィリピンへ現金約