人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年9月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）情緒不安定気味。思い切り泣いたり叫んだりすると落ち着きそう。 11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）ひとりで頑張ると事態は悪化へ……。素直に周囲にSOSを出して。 10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）無