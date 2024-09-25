「適当に焼いたら猫になった！！！」そんなつぶやきと共に投稿された「目玉焼き」の画像が話題となっている。さっそく皆さんにもご覧いただこう。ね、猫だ......猫がいる......。ぺたんと垂れたしっぽがなんとも可愛らしい。これは2024年9月22日、Xユーザーのよもぎ（＠0moty）さんが冒頭のつぶやきと共に投稿した画像。あまりにも猫ちゃんすぎる奇跡の目玉焼きに対し、X上では24万件を超える「いいね」（24日夜時点）のほか、こん