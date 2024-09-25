俳優の榮倉奈々さんは9月25日、自身のInstagramを更新。バレーボール選手にも劣らない圧巻スタイルを披露しました。【実際の投稿：榮倉奈々、圧巻スタイル披露！】「脚の長さがほぼ同じ」榮倉さんは「#Tods @tods @mt_matteotamburini #トッズ」とつづり、5枚の写真を載せています。男子バレーボール選手の石川祐希さんとのモデルショットを公開。ファッションブランド「Tod's」のアンバサダーを務めている榮倉さん。2、3枚目の全