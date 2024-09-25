元フードファイターのジャイアント白田（45）が25日、大阪・なんばに串カツ店『しろたや』2号店となる「南海通り店」（大阪市中央区難波3-1-23-1階）をオープン。盟友・MAX鈴木（44）とキング山本（41）が駆けつけ、「串カツ王決定戦 エキシビションマッチ」と題した60分大食い勝負が実現した。【写真】決死の戦い…！ハラハラする戦いをしたキング山本とMAX鈴木MAX鈴木とキング山本は、大ぶりの串カツ20本が並んだトレイをつ