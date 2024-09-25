運転免許の更新やパスポート申請などの際に広く使われている県収入証紙について県は、2026年度に廃止し手続きのオンライン化、キャッシュレス化すると明らかにしました。これは県議会一般質問で山口県が明らかにしたものです。県収入証紙は各種申請手数料の「現金の代わり」として必要なものであらかじめ窓口で購入した上で、書類に張り付けて提出するものです。運転免許の更新やパスポート申請、高校の入学試験