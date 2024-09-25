25日午後の記者会見で、林官房長官は「中国側から事前の通報はなかった」と明らかにした上で、「発射の詳細については確認中」と説明しました。林官房長官：我が国上空の通過は確認されておりません。また、木原防衛相は記者団に対し、「中国軍の動向に関する情報収集や分析を続け、警戒・監視に万全を期したい」と述べました。