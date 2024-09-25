天候不良などにより打ち上げが2度延期されていたH2Aロケット49号機が26日、打ち上げられます。種子島宇宙センターから今の様子を伝えてもらいます。（磯脇琢磨アナウンサー）「現在の種子島は波が高く、強い風が吹いています。H2Aロケットは、ここから約4キロ離れた大型ロケット組み立て棟の中で打ち上げの時を待っています。打ち上げに支障はないということです」今回、H2Aロケット49号機に搭載されるのは政府の