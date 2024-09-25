ショーン・コムズ被告を提訴し、弁護士と共に会見に臨むタリア・グレーブスさん（右）/Frederic J. Brown/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）性的人身売買などの罪で先週起訴された米音楽界の大物、ショーン・コムズ被告（５４）から２００１年に性暴力を受けたとして、当時２５歳だった女性が２４日、ニューヨーク州の連邦裁判所に提訴した。訴状によると、原告のタリア・グレーブスさんは、コムズ被告率いるレコードレーベル「バッド・