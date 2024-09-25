【藤子・F・不二雄生誕90周年記念藤子・F・不二雄MUSIC HISTORY】 9月25日 発売 価格：22,000円 日本コロムビアは、CD BOX「藤子・F・不二雄生誕90周年記念藤子・F・不二雄MUSIC HISTORY」を9月25日に発売した。価格は22,000円。 本商品は藤子・F・不二雄氏が手掛けた作品である「ドラえもん」から「パーマン」、「キテレツ大百科」、「エ