【モデルプレス＝2024/09/25】女優の佐々木希が9月24日、自身のInstagramを更新。浴衣姿の動画を公開し、話題を集めている。佐々木希の浴衣姿が美しすぎる◆佐々木希、紺色の浴衣姿で笑顔佐々木は「涼しくなってきて、ようやく秋の気配を感じますね 先日、子供達とみんなで屋形船に乗りました」と添え、紺色の浴衣を着て屋形船を満喫する動画を投稿した。涼しげな浴衣姿で扇子を仰ぎながら、爽やかな笑顔を見せる佐々木。「みんな