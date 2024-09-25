9月25日より開催 「SUPER STAR FES」の特典付きスカウト/通常版スカウト セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」（サカつくRTW）において、イングランドの現役選手たちが新★5選手として登場する「SUPER STAR FES」を9月25日より開催した。 スペシャルログインボーナスも！「S