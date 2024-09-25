【SPACE INVADERS: My Play Watch】 クラウドファンディング受付期間：10月25日まで Floor84はタイトーとコラボしたスマートウォッチ「SPACE INVADERS: My Play Watch」のクラウドファンディングを、Kickstarterにて9月25日から開始した。受付期間は10月25日までで、目標金額は2,865,965円。60米ドル（約8,598円）より受け付ける。 本製品はタイトーのシュ&#