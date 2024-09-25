日本相撲協会は２５日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月１０日初日・福岡国際センター）の番付編成会議を開き、十両昇進力士を決めた。新十両が決まった琴手計改め琴栄峰（佐渡ケ嶽）は、千葉・松戸市の佐渡ケ嶽部屋で師匠・佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）と記者会見に臨んだ。琴栄峰は「ホッとしました。先生や親にも連絡をして、みんな喜んでくださって嬉しいです」と心境を語った。兄は同部屋の幕内・琴勝峰。新