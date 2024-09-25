◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２５日・横浜）２回の無死満塁を無失点で切り抜けた巨人の先発・戸郷翔征投手が、３回にＤｅＮＡに１点を奪われた。先頭の梶原昂希外野手に右前打と二盗を許し、無死二塁。牧秀悟内野手の右飛で１死三塁とされ、佐野恵太外野手の二ゴロの間に梶原が生還し、１点を先取された。さらにオースティン内野手に左翼線二塁打を打たれ、２死二塁。宮崎敏郎内野手は高いバウンドの二塁内野安