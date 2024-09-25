日本発のゲーミングライフスタイルブランドのZETA DIVISIONは、ソニーのゲーミングギアブランド「INZONE」のゲーミングモニターとゲーミングヘッドセットについて、オフィシャルスポンサー契約の締結を発表した。あわせて、9月26日から幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2024」のZETA DIVISIONブースで、INZONEの有機ELゲーミングモニター「INZONE M10S