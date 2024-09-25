セガは、2025年2月28日（金）に発売予定の『龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii』のグッズを、2024年9月26日（木）〜29日（日）に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2024」（以下、「TGS2024」）にて販売することを発表した。＞＞＞『龍が如く8外伝』グッズの画像を見る（全9点）「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトで2005年に誕生し、ナンバー作品やスピンオフなど数々のヒットを飛ばしてきたゲームソフト