2024年10月4日（金）〜11月4日（月・祝）に墓場の画廊中野店と墓場の画廊ONLINE STOREで開催される「ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in 墓場の画廊」のアイテム情報が公開された。＞＞＞「ウルトラマンゼロPOPUP STORE feat. ウルトラマンレオ」のアイテムをチェック！（画像14点）ウルトラマンゼロは、特撮のウルトラマンシリーズで活躍するウルトラヒーローの1人。映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 TH