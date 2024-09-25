10月4日（金）より全国公開される映画『ふれる。』。作品の主題歌である、YOASOBI書き下ろし『モノトーン』の原作となった、岡田磨里による小説『ふれる。の、前夜。』が公開された。またゲスト登壇ありの舞台挨拶が決定、入場者プレゼントの情報も公開された。同じ島で育った幼馴染、秋と諒と優太。東京・高田馬場で共同生活を始めた三人は20歳になった現在でも親友同士。それは島から連れてきた不思議な生き物「ふれる」が持つテ