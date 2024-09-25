大相撲の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が25日、水戸市で開催された同市出身の伝説の横綱・常陸山の関連イベントに出席した。常陸山は明治時代に活躍し、第19代横綱となり、引退後も日本相撲協会取締役として力士の地位向上に尽力。相撲を国技と呼ばれるほどにまで押し上げた功績などから「角聖」と称された。今年は常陸山の生誕150年の節目で生誕150周年記念事業を主催する水戸市が、生誕の地である水戸市城東地区の小学校