韓国で行われた国際的なドラマの祭典「ソウルドラマアワード」で、TBSテレビのドラマ「Eye Love You」が特別賞を受賞しました。韓国で25日、授賞式が行われたソウルドラマアワードには、世界48の国と地域から346作品が出品され、TBSテレビ製作の「Eye Love You」は国際招待部門の特別賞を受賞しました。「Eye Love You」は、心の声を聴く能力を持つ主人公が韓国人男性と恋に落ちる物語で、主演の二