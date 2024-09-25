愛知県警はタレントの羽賀研二容疑者を逮捕したと発表しました。愛知県警は、タレントの羽賀研二容疑者（63）を電磁的公正証書原本不実記録等などの容疑で逮捕したと発表しました。身柄は25日午後、名古屋市の中警察署に移されました。