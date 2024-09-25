NHKは25日、ラジオ国際放送などの中国語ニュースで、前日のニュースを伝えたと発表した。ラジオ国際放送を巡っては、中国人の外部スタッフが沖縄県の尖閣諸島を「中国の領土」と生放送で発言した問題を受けて、事前収録を行っていたが、今回は放送に間に合わなかったなどと謝罪した。【画像】不規則発言の経緯デスクは「突然のことで」NHKによると、問題があったのは25日午後1時1分からのラジオ国際放送とラジオ第2放送の中