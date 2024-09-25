WOWOW×井上芳雄によるミュージカル番組「生放送！井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」。2024年10月23日（水）午後10時より生放送の#17に、森崎ウィンがゲスト出演することが決定した。 井上と森崎は、実は二人っきりでの出演は今回が初。同じテレビ番組への出演はあるものの、舞台での共演経験はなく、初めての1対1でのトークではどんなミュージカル談義をするのか注目だ。デュエ