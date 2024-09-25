10月26日（土）・27日（日）に埼玉県東松山市にあるCOEDOクラフトビール醸造所で開催される、キャンプと音楽、そしてクラフトビールを楽しむ野外音楽フェスティバル『麦ノ秋音楽祭2024 #Seeds』に世界的ギターブランド・Gibsonがプロデュースする「Gibsonラガーステージ」が登場する。 10月26日（土）には、既にメイン・ステージ「エールステージ」への出演が発表されてい