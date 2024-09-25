◆ソフトバンク―西武（25日、みずほペイペイドーム）来日初スタメンとなったソフトバンクの新助っ人、ジーター・ダウンズがまずは守備で魅せた。 4回1死、西川愛也の痛烈な打球はダウンズの正面へのハーフライナー。難しいバウンドだったが、後ろに倒れながら捕球すると、座りながら冷静に一塁にワンバウンド送球し、アウトにした。なお、2回に回ってきた来日初打席は空振り三振に倒れた。