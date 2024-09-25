岩見沢市立総合病院で２０２４年１月、医療器具の操作を誤り男性患者を死亡させたとして、事故当時、処置に当たっていた３０代の女性看護師が書類送検されました。業務上過失致死の疑いで書類送検されたのは、岩見沢市立総合病院に勤める３０代の女性看護師です。捜査関係者によると、女性看護師は２０２４年１月、脳出血で入院中の５４歳の男性患者に対して、たんを吸引する処置をする際に医療器具の取り扱いを誤るなど注意義務を