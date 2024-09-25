俳優の山粼賢人（３０）とボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３１）が２５日、昨年からアンバサダーを務めるスイスの高級時計メーカー「ウブロ」の東京・銀座ブティックで「ウブロ井上尚弥×山粼賢人スペシャルトーク」を行い、尚弥が山粼にミット打ちを指導した。山粼は２３３６万４０００円の「ビッグ・バンＭＰ−１１１４デイパワーリザーブウォーターブル