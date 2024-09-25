JKAは25日、小倉競輪場で開催されるG1「第66回競輪祭」（11月19〜24日）の出場予定選手108人を発表した。昨年覇者の真杉匠（25＝栃木・113期）、一昨年覇者の新山響平（30＝青森・107期）に選考順位1位の古性優作（33＝大阪・100期）や清水裕友（29＝山口・105期）、脇本雄太（35＝福井・94期）、松浦悠士（33＝広島・98期）、深谷知広（34＝静岡・96期）、佐藤慎太郎（47＝福島・78期）、山口拳矢（28＝岐阜・117期）とS級S班