＜平和島26日1R、11R＞ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は予選3日目が行われた。渡辺英児（55＝静岡）の表情がさえない。3日目までの5走は2、4、2、4、3着。大崩れなくまとめてはいるが、白星が遠い。「プロペラはいろいろ叩いているんだけどね。ターン回りがしっくりしない。それに前節（多摩川）にフライングを切ってしまって、自分の気持ちが弱っているね」と話す。それでも、得点率は準優