あす２６日は、「怪談」などで知られる明治期の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の命日・八雲忌です。記者の心に刺さった投書を紹介する「ササる投書」、今回のテーマは「小泉八雲」です。（※投稿者の年齢や職業などは掲載当時。紙面では実名で掲載）忘れられない「ろくろ首」小泉八雲の「怪談」が忘れられない。初めて読んだ時、しばらくの間、夜の睡眠を妨害されたからだ。特に怖かったのが「ろくろ首」。いくつも