自民党総裁選は２７日、党所属国会議員による投開票と党員・党友票の開票が行われる。立候補に推薦人が必要となった１９７２年以降、過去最多の９人が出馬しており、１回目の投票ではどの候補も過半数に届かず、上位２人の決選投票となる見通しだ。読売新聞社の情勢調査では、石破茂・元幹事長（６７）と高市早苗経済安全保障相（６３）、小泉進次郎・元環境相（４３）が激しく競り合う構図が続いている。小林鷹之・前経済安保