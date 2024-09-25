◇セ・リーグDeNA・ケイ―巨人・山崎伊（横浜）広島・床田―ヤクルト・吉村（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・伊藤―楽天・古謝（エスコンフィールド北海道）ロッテ・カイケル―オリックス・曽谷（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・有原―西武・菅井（みずほペイペイドーム）