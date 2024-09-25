「水道水を飲まないで」。突然の呼び掛けに住民に困惑が広がりました。東京都の一部で24日、水道水から異臭が発生。我が家の水は大丈夫なのでしょうか。■東京都の一部で“異臭”周辺住民「水道局が来て、水道水は飲まないようにと」身近なインフラに“異変”が起きたのは、24日のこと。住民からの通報（きのう）「水道水から異臭がする」都内では水道水から異臭が発生したという通報が相次