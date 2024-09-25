和歌山県田辺市の危機管理局長（当時）が2018年の台風20号の対応後に急死したのは、市が勤務時間の管理などを怠ったからだとして、遺族が25日、市に約7100万円の損害賠償を求める訴訟を和歌山地裁に起こした。遺族側の代理人弁護士は、災害対応にあたる地方公務員共通の課題と指摘する。中野典昭さんの家族は、中野さんの写真を机において会見にのぞんだ=2024年9月25日、和歌山市、下地毅撮影提訴したのは、田辺市危機管理局長