ユーエスマートは9月19日、室内遊び場「キッズランドUS 茨城うしく店」をリニューアルオープンした。室内でアウトドア気分を満喫できるキャンプコーナーリニューアルでは、スーパージャングルジムやエアートランポリンなどの人気遊具に加え、セルフ写真館・公園コーナー・キャンプコーナーなどの新コーナーや充実の30種類のアイテムを導入した。本格的な照明や撮影セットを用意した「セルフ写真館」では、子ども用の豊富な衣装や撮