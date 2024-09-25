【ニンテンドーミュージアム】 10月2日 開業予定 所在地：京都府宇治市小倉町神楽田56番地 チケット（事前予約制） 大人：3,300円 中学・高校生：2,200円 小学生：1,100円 未就学児：無料 任天堂は、同社の製品を展示・体験できる資料館「ニンテンドーミュージアム」を10月