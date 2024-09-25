西武・源田壮亮内野手（３１）が２５日、文化放送の「文化放送ライオンズナイター」でインタビューに答え、前日に行われたオリックス・安達了一内野手（３６）の引退セレモニーに、敵チームでありながら参加したことについて語った。２４日に京セラドームで行われたオリックス対西武戦は、安達とＴ―岡田外野手（３６）の引退試合。試合後に行われたセレモニーに、源田は引退記念Ｔシャツを着て胴上げにも参加した。これに対し