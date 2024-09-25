ドル円１４４．２５近辺に高値伸ばす、ユーロドルは１．１１８０付近に反落＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円安とともにドル買いの動きも優勢。ドル円はロンドン時間に入ると騰勢を強めており、143.20台の前日ＮＹ終値付近から足元では144.25近辺へと高値を伸ばしてきている。円売りが広がるなかで、ユーロ円は160円台前半から161.27近辺へ、ポンド円は192円ちょうど付近から192.98近辺へと買われている。