俳優の萩原利久が主演、河合優実がヒロインを務める映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』が、第37回東京国際映画祭コンペティション部門への出品が決定。あわせて、小西（萩原利久）と桜田（河合優実）の恋がはじまる場面写真が解禁された。【写真】ジャルジャル福徳の母校・関西大学でロケを実施映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』場面写真キングオブコント2020で優勝するなど、熱狂的ファンも多い