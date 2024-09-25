元子役で女優の谷花音が25日までにインスタグラムを更新。出演舞台でのふん装ビジュアルを公開し、反響が集まっている。【写真】レトロスタイルでかわいい衣装を着た谷花音谷は「東京・明治座で2025年1月7日（火）〜28日（火）上演される『明治座新春純烈公演』大阪・新歌舞伎座で2025年2月6日（木）〜2月17日（月）に上演される『新歌舞伎座純烈公演』に出演させていただきます！2部構成になっており、私は第1部『俺たち