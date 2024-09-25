株式会社アトラスは新作ファンタジーRPG『メタファー：リファンタジオ』（Xbox Series X|S／Windows／PS5／PS4／Steam）の物語の導入部がまるごと遊べる無料体験版を配信開始した。【動画】TVCM「メタメタハマるファンタジーRPG」編が公開『ペルソナ５』のクリエイターによる新たなファンタジーRPG『メタファー：リファンタジオ』の無料体験版を本日9月25日より順次配信開始。本体験版では、ゲームの物語の導入部をまるごとプ