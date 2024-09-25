サッカーのＵ―１９日本代表が、２５年Ｕ―２０アジア杯中国大会の予選（キルギス）の初戦トルクメニスタン戦に臨む。２８年ロサンゼルス五輪を見据える世代の本格始動となる今大会。今夏のパリ五輪を戦ったＵ―２３日本代表の活動にトレーニングパートナーとして参加したＧ大阪ユースのＧＫ荒木琉偉、横浜ＦＭのＤＦ本間ジャスティン、ＦＣ東京のＭＦ佐藤龍之介、川崎のＦＷ神田奏真らが初戦の先発に名を連ねた。以下がＵ―１