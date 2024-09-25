アイドルグループ・日向坂46の二期生が登場する28日発売の『B.L.T.2024年11月号』（東京ニュース通信社）より、表紙画像が解禁された。【別カット】ハッピーオーラあふれる日向坂46二期生たち今回のグラビアには、12thシングル「絶対的第六感」のリリースを控えた金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、富田鈴花、丹生明里、濱岸ひより、松田好花の二期生全員が集結。卒業を発表した丹生明里と濱岸ひよりを含む7人の特別な時間が、心