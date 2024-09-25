俳優の磯村勇斗、岸井ゆきの、染谷将太が25日、都内で行われた映画『若き見知らぬ者たち』（10月11日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。【集合カット】華ある…！シックな衣装でも華々しい磯村勇斗、染谷将太ら豪華出演者たち本作は、2020年に発表した『佐々木、イン、マイマイン』で新人賞を総なめした内山拓也監督の商業長編デビュー作。内山監督が身近な見聞にインスパイアされたオリジナル脚本で、一人の青年が自分