サッカーの元フランス代表DFラファエル・バラン（31）が25日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。今季セリエAに昇格したコモに加入したが、公式戦初出場だった8月11日のイタリア杯1回戦サンプドリア戦で膝を負傷して離脱していた。Rマドリードで4度の欧州チャンピオンズリーグ優勝に貢献したバランはフランス代表でもW杯に3回出場して18年ロシア大会優勝を支え、国際Aマッチ93試合に出場。21年にRマドリードからマン