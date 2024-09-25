大分県大分市の専門学校はスポーツ選手が現役を引退後にも安定した生活を送れるように国家資格の取得をサポートする協定を県内のスポーツチームと結びました。 大分市で行われた協定締結 協定を締結したのは、柔道整復師などを養成する大分医学技術専門学校とプロ野球の独立リーグに所属する大分B-リングスです。 この協定は所属が3年と限定されている大分B-リングスの選手に柔道