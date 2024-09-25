不動産登記を偽装して差し押さえを免れようとしたなどとして、愛知県警は２５日、タレントで会社役員、羽賀研二（本名・當真（とうま）美喜男）容疑者（６３）ら計７人を強制執行妨害容疑などで逮捕した。ほかに逮捕されたのは、特定抗争指定暴力団山口組系暴力団組長の男（６９）と、名古屋市の司法書士の男（５７）ら。発表によると、７人は昨年６月、沖縄県北谷町の土地と商業ビル２棟の所有権を羽賀容疑者から、同容疑者が